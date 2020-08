Einmal um die Welt und zurück

Mit 17 zog es ihn aus der kleinen Stadt in Bern ins riesige Montreal. An der École nationale de cirque lernte er, was er brauchte um seinen Traum zu verwirklichen: einmal um die Welt als Zirkusartist. Fünf Jahre lang tourte Stefan Wepfer mit dem Cirque Eloize durch die Welt, anschliessend mit dem Zirkus Monti durch die Schweiz. Was er aus der Zeit als Zirkusnomad vermisst und was bei ihm heute noch Unbehagen auslöst, erzählt er unserem Redaktor Ralph Natter.