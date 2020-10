Sie tummeln sich in unseren Kleiderschränken, neben Jeans und T-Shirts: Modeklassiker wie der Parka, der Trenchcoat oder der Anzug. Sie alle haben sich im militärischen Kontext und aus der Uniform heraus entwickelt. Evelyne Béguin erörtert mit Dagmar Venohr, Dozentin für Modegeschichte und Modetheorie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, was die Vermessung des Körpers in der Preussischen Armee mit Mode und den Kleidergrössen S, M, L und XL zu tun hat.