Tracklist und Grazie Milliarde an Sarah Elena Müller

Unten Tracklist, hier allerherzlichste Dankesgrüsse an Sarah Elena Müller für ihren Beitrag zum dieswöchigen Dienstag Morgen. Aufmerksame Hörer*innen kennen sie schon als Teil unseres lieblings Duos Cruis Ship Misery. Die gespeilte Kolumne „Konfliktmineral uf de Ombudsstell“ findet ihr hier.

Artist / Track

Makaya McCraven – Isms

Zeitgeist & Tucceri – Tzimtzum

Bahroot – Time Is a Flat Circle

Rina Sawayama – Comme Des Garçons (Like The Boys)

The Marías – Clueless

BENEE, Lily Allen, Flo Milli – Plain

Lily Allen – LDN

Gus Dapperton – Prune, You Talk Funny

Yves Paquet – Talk About The Weather

Culk – Nacht

Yvon – Nikotina Turner

Erobique & Jacques Palminger – Wie ein Dieb

Yuksek, Processman, Henriq Ch – Do Beijo

Etienne de Crécy – You

Sirens Of Lesbos – Like Some Dream

Mathilda Homer – Do You Want to Know a Secret

Tom Doolie, Cap Kendricks – Stay and Wander

Jpegmafia – Thug Tears

Cengiz Coşkuner – Eyes Of The Tiger

Altin Gün – Ordunun Dereleri

Larry Heard – Summertime Breeze

Aya Nakamura, Stormzy – Plus Jamais (feat. Stormzy)

L’aupaire, Martin Rott – Bubbles

WILLOW, Jahnavi Harrison – Rise

Gold Fir – Fatal Fantasies

Seinabo Sey – I Owe You Nothing

Sa-Roc – Something Real

Erykah Badu – Cleva

Lauryn Hill – Everything Is Everything

Easy Life – Daydreams

347aidan – Dancing in My Room

Die Aeronauten – Irgendwann wird alles gut

Herizen – Come Over to My House

Biig Piig – Feels Right

Basile di Manski – La Vie Dure

Allysha Joy – Better

Emily Wurramara – Ngarrukwujenama

Mi-Kaisha – How Deep Is Your Love

Queen, David Bowie – Under Pressure

Steve Miller Band – Fly Like an Eagle

Pose Dia – At the Beach

Tom Browne – Funkin‘ for Jamaica

Gaijin Blues – Professor Tatsuro Kensu