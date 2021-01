Neue Soziale Bewegungen digital gespeichert

Informationen werden übers Internet zwar schnell verteilt, aber eben auch genau so schnell wieder gelöscht. Zum Beispiele Informationen zu sozialen Bewegungen im Raum Bern. „Mit der Idee von bernaktiv wollen wir dieses Problem angehen und eine übersichtliche Plattform schaffen, in der Ereignisse, Aktionen und Bewegungen rund um soziale Spannungsfelder zusammengetragen werden,“ so das Kollektiv bernaktiv. Sie sind ein Zusammenschluss von aktiven und ehemaligen Aktivist*innen, sowie Menschen, die in historischen oder journalistischen Zusammenhängen tätig sind. Was archiviert wird und wie sie dabei vorgehen hat Mischael Escher im Gespräch mit Edi von bernaktiv herausgefunden.