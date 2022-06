Indirekter Gegenvorschlag Gletscherinitiative

Der Weg einer Initiative ist oft lang. So ist es mittlerweile zweieinhalb Jahre her, dass die Gletscherinitiative eingereicht wurde. Die Unterschriftensammlung war innert Rekordzeit gelungen, in nur sechs Monaten waren die 100’000 Unterschriften beisammen.

Die Gletscherinitiative verlangt eine klimaneutrale Schweiz ab 2050 und ein Verbot von fossilen Brennstoffen. Nur so könne die Schweiz ihren Teil dazu beitragen, die drohende Klimakatastrophe noch abzuwenden, argumentieren die Initiant*innen. Die Umweltkommission der Nationalrates hat der Initiative nun einen indirekten Gegenvorschlag gegenübergestellt. Er beinhaltet viele der Forderungen der Initiant*innen, jedoch nicht alle, so fehlt beispielsweise ein Verbot von fossilen Brennstoffen.

Heute nun debattiert der Nationalrat über diesen Gegenvorschlag, kommt er durchs Parlament so wird er automatisch in Kraft treten, falls die Initiative vom Stimmvolk abgelehnt wird.