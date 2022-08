EVITA KONÉ STELLT DEBUT VOR

Weekend Soul befasst sich diesmal mit der Musik von Evita Koné. Die Genfer R&B-Sängerin hat mit ihrer «The Break» ein von der Presse gefeiertes Debut abgeliefert. Im Interview erzählt sie, wie das Projekt zustande kam und wie die Pandemie ihre ursprünglichen Pläne kreuzten. Ausserdem gibt sie Einblicke in ihren interessanten Background als Mensch und Musikerin.

Auch das Album-Highlight ist ein Debut. Die britische Afrobeat-Formation Kokoroko hat am 5. August ihren Erstling «Could We Be More» herausgebracht. Das Album ist reich an unterschiedlichen Stilrichtungen und überzeugt auf der ganzen Linie. Die Band trat übrigens im Juli auf dem Gurten auf und stellte dort bereits einige Songs des neuen Albums vor. Im Übrigen ist das musikalische Setting des heutigen Programms sehr sommerlich ausgestaltet. Wir spielen unter anderem Klassiker von Gene Harris, The Isley Brothers, Richard Evans oder Tânia Maria. Aber wir haben auch neue Latin-Vibes von Dave Versace oder Khari Cabral & Jiva in der Pipeline.