10 Jahre Subkutan!

Ein Zusammenschnitt der grossen Spezialsendung vom 5.11.22 zum 10-jährigen Jubiläum von Subkutan – mit Interviews mit Live-Gäst*innen, Stimmen von ehemaligen Redaktionsmitgliedern und Live-Musik von der Band Haimos. Happy Birthday, Subkutan!

Am Anfang war die Vision. Eine RaBe-Themensendung mit aufwändig gestalteten Beiträgen und Interviews zu kulturellen Themen abseits des Mainstreams. Die Visionärinnen Giulia Meyer und Theresa Beyer wollten eine Sendung, die genau das kann – und gleichzeitig einen vollwertigen und niederschwelligen Einstieg in den Radiojournalismus ermöglicht. Ausbildungsredaktion und Kultursendung zugleich. Der Vision folgten Taten. Eine Redaktion wird gegründet und finanzielle Unterstützung angefordert, damit die Redaktionsmitglieder eine Radioausbildung an der Radioschule klipp+klang erhalten. Am 7. November 2012 war es dann so weit: die erste Sendung Subkutan geht über den Sender. Seitdem entsteht jede Woche eine halbstündige Sendung zu Kultur, Gesellschaft und Alltag mit Radiobeiträgen, Audiocollagen und Live-Interviews. Von Mikroplastik über Lachyoga und Spotify bis hin zu queeren Disney-Figuren – Subkutan ist vielfältig, originell, fundiert recherchiert und geht „unter die Haut“.