BLUEY SPRICHT ÜBER GILLES & STR4TA

Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick ist eine Schlüsselfigur des Brit-Funk. Bekannt ist er natürlich vor allem als Frontmann von Incognito. Doch Bluey hat in den 1980er-Jahren auch in Bands wie Freeez oder Light of the World gespielt. Und in den letzten Jahren hat er neben Incognito zudem zahlreiche Seitenprojekte wie Citrus Sun gestartet. Eines dieser neuen Projekte heisst STR4TA. Entstanden ist es in der Pandemie in Zusammenarbeit mit Landsmann und Freund Gilles Peterson, einer der weltweit einflussreichsten DJs, Moderatoren und Musikproduzenten. 2021 kam das Debut «Aspects» heraus. Seit vorgestern liegt nun das Nachfolgealbum «STR4TASFEAR» vor. Während beim Debutalbum musikalisch die 70er-Jahre im Vordergrund standen, werden nun mit Synthie-Basslinien und dem Drumcomputer die 80er-Jahre gefeiert. Bluey wird in der Sendung mehr über STR4TA und Gilles erzählen. Wir haben ihn interviewt.

Ausserdem in der Sendung: News von Ezra Collective oder José James und Soul-Klassiker von Bobby Womack oder Gwen McCrae. Ein weiteres Highlight der Sendung: Irina Mossi, die Stimme von «Weekend Soul», wird «Soulful Reggae Night» präsentierten. Der Event findet am Samstag, 26. November im Coupole in Biel statt. Auftreten werden Irina Mossi & Band, aber auch Cali P. Wer auf Reggae, Dancehall und Afrobeats steht, nimmt am besten an der Ticketverlosung während der Sendung teil. Weekend Soul hat zwei Eintritte zu verlosen. Reinhören lohnt sich!