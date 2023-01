«Angry Workers» aus Westlondon

Klassenpolitik von der Basis: Das Kollektiv «Angry Workers» schlägt sich mit den Problemen im Industriegebieten Westlondons herum. Als kleines Kollektiv haben sie über sechs Jahre versucht, sich in den Vororten Westlondons zu verankern, das geprägt ist von der Nahrungsmittelindustrie. Viele systemrelevante Arbeit wird in der Region erledigt, doch Angestellte kämpfen mit prekären Arbeitsbedingungen. Dagegen wehren sich die Angry Workers, und appellieren an die Selbstorganisation der Arbeiter:innen.

Die «Angry Workers» hielten am 7. Januar im Rahmen des No-WEF Winterquartiers einen Vortrag über ihren Aktivismus.