ADI OASIS STARTET DURCH

«Der Lotus wächst aus dem Schlamm heraus.» Mit diesem Satz lässt sich die Geschichte der franco-karibischen Sängerin, Bassgitarristin und Produzentin Adi Oasis in etwa zusammenfassen. Die Soul- und Funk-Musikerin aus Brooklyn, New York, wird am 3. März 2023 bei Unity Group «Lotus Glow» herausbringen. Es handelt sich um ihr zweites Studioalbum, das erste, das sie unter ihrem neuen Künstlernamen veröffentlicht. Zuvor war sie als Adeline bekannt. Weekend Soul hat sich schon einmal vorab mit der hochtalentierten Musikerin zum Chat verabredet. Im Interview gibt sie Einblicke in ihre Karriere und ihre Kunst, erzählt aber auch über ihre Kindheit und Jugend in Paris und über ihre Interessen abseits der Musik. Adi Oasis hat unter anderem mit Blue Lab Beats, Chet Faker oder The Shapeshifters zusammengearbeitet, und sie teilte schon die Bühne mit Anderson .Paak oder Gregory Porter. Ausserdem in der Sendung: neue Musik von José James, Kurt Elling und Mark de Clive-Lowe sowie Klassiker von Average White Band, Grover Washington Jr. und Gil Scott-Heron. Die zwei Stunden werden mit jede Menge Jazz, Funk und Soul gefüllt. Reinhören lohnt sich auf alle Fälle!