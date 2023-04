Rundgang «Basel an der Aare» von Benedikt Meyer

Es sei ein stadtführerischer Salto rückwärts, für alle, die sich drauf einlassen würden. Der Historiker, Kabarettist und Autor Benedikt Meyer bietet seit kurzem einen Stadtrundgang mit dem Titel «Basel an der Aare» an. Treffpunkt dafür ist die Berner Bundesterrasse, wo er mit Blick auf das Kirchenfeldquartier sogleich die Aare zum Rhein erklärt.

«Fantasie macht viel möglich. Im Alltag sind wir stark mit der Realität beschäftigt, dabei würde es uns allen gut tun, wenn wir uns öfters überlegen würden, inwiefern alles auch ganz anders sein könnte!», beschreibt Meyer den Raum, den er mit dem Stadtrundgang öffnen will. In rund 60 Minuten macht «Basel an der Aare» Halt an zehn Standorten, dabei erfährt das Publikum einiges über die Entdeckung des LSD, über Pablo Picasso, über einen Wildpinkler, über Päpste, Baseldeutsch, die Fasnacht und den Basilisk.

Die nächsten Daten für «Basel an der Aare»: Donnerstage 27. April, 4. Mai, 11. Mai und 1. Juni, jeweils um 18 Uhr. Anmeldung unter tour@benediktmeyer.ch