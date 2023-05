Abstimmungen vom 18. Juni 2023

Das ist wohl Rekord! In der Stadt Bern dürfen die Stimmberechtigten über ganze 17 Vorlagen befinden: 12 städtische, 2 kantonale und 3 nationale. Das Info wird die meisten Themen aufgreifen – wir verzichten auf eine Vorab-Berichterstattung bei den Betriebsbeiträgen an die vier Kulturinstitutionen Bernisches Historisches Museum, Bühnen Bern, Kornhausbibliotheken und Dampfzentrale und zum Verpflichtungkredit für die Sanierung der Kornhausbrücke.

Entwicklungspolitische Kritik an Umsetzung der Mindeststeuer

Gut 140 Länder wollen sich dem Vorschlag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) anschliessen und eine Mindeststeuer von 15 % für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro einführen. Darunter auch die Schweiz

Laut SRG-Umfrage zur Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer von Mitte Juni würden derzeit satte 82 Prozent der Befragten ein Ja in die Urne legen. Am wenigsten Widerstand sei bei der SP-Wählerschaft festzustellen, schreibt das Institut GFS Bern, das die Umfrage erstellt hat.

Es sei schwierig, genaue Zahlen zu berechnen, so die Eidgenössische Steuerverwaltung. Sie schätzt jedoch, dass die Mindeststeuer Mehreinnahmen zwischen 1 bis 2.5 Milliarden Franken pro Jahr generieren würde. Nun sieht der Bundesbeschluss zur Umsetzung der OECD-Mindeststeuer, über den wir am 18. Juni abstimmen, vor, dass 75 % dieser Mehreinnahmen an die Standortkantone fliessen sollen, 25% an den Bund. Doch diese Umsetzung ist nicht unumstritten.

Aus dem Blickwinkel einer globalen Solidarität sei die Einführung der OECD-Mindeststeuer, so wie das Parlament diese plant, problematisch, sagt Dominik Gross von Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Ein beträchtlicher Teil der Gewinne der betroffenen Unternehmen werde im Ausland, namentlich im globalen Süden erwirtschaftet. Die Wertschöpfung geschehe beispielsweise in rohstoffreichen Ländern in Subsahra-Afrika, versteuert würden die Gelder dann aber hier in der Schweiz. Einmal mehr fliessen also Gelder vom Süden in den Norden – von den Produktionsstandorten zu den Ländern mit Kapital. Hier müssen die steuerlichen Mehreinnahmen gemäss Bundesbeschluss dann für die sogenannte Standortförderung eingesetzt werden, würden also teilweise wieder an die Konzerne zurückfliessen. Laut Positionspapier von Alliance Sud: «Die Zusatzeinnahmen werden […] eingesetzt, um neue Steuergeschenke für Konzerne und ihre Manager oder sogar Subventionen für diese Konzerne zu finanzieren.»

Dominik Gross von Alliance Sud sagt im Interview mit RaBe: «Die Schweizer Umsetzung hebelt die OECD-Mindeststeuer aus. Aus unserer Sicht braucht es eine bessere Vorlage.»





OECD-Mindeststeuer: Was bringt sie dem Kanton Bern?

Mehreinnahmen von 1.5 bis 2 Milliarden Franken erwartet die Schweiz von der Einführung der OECD-Mindeststeuer für die umsatzstärksten global tätigen Unternehmen. Wie aber soll dieser Geldsegen verteilt werden?

Das Parlament einigte sich darauf, dass 75% der Zusatzeinnahmen an die Kantone zurückfliessen und 25% an den Bund gehen sollen. Von diesem Verteilschlüssel profitieren nun vor allem Tiefsteuerkantone wie der Kanton Zug. Der Kanton Bern seinerseits gehört sicher nicht zu den Gewinnern der Umsetzungsvorlage.

Noch im Parlament haben Natalie Imboden, Berner Nationalrätin der Grünen und Jürg Grossen, Berner Nationalrat der Grünliberalen Seite an Seite für einen 50-50%-Verteilschlüssel gekämpft, damit der zusätzliche Geldsegen über schweizweite Standortförderungsmassnahmen gerechter und ausgeglichener zwischen den Kantonen verteilt werden kann.

Vor der Abstimmung nun kämpft Imboden gegen und Grossen für die Vorlage.

Gemäss Natalie Imboden wird mit dem aktuellen Umsetzungsvorschlag eine an sich gute Steuer schlecht umgesetzt. Hauptziel der OECD-Mindeststeuer sei die Einschränkung des Steuerwettbewerbs. Der aktuelle Verteilungsschlüssel werde den Konkurrenzdruck zwischen den Kantonen indes weiter anheizen, weil er Tiefsteuerkantonen wie Zug oder Basel-Stadt erlaube, die Zusatzeinnahmen der nationalen Steuer über Standortförderungsmassnahmen an die Grosskonzerne zurückzuzahlen. Andere Kantonen wie Bern könnten dies nicht und seien somit benachteiligt.

Jürg Grossen seinerseits betont, Politik sei leider kein Wunschkonzert, sondern stets eine Suche nach Kompromissen. Insgesamt sei die Vorlage aus gesamtschweizer Sicht zu wichtig, um sie an einem Detail wie dem Verteilschlüssel scheitern zu lassen. Zudem profitiere der Kanton Bern über den Finanzausgleich zumindest indirekt ebenfalls von der Einführung der OECD-Mindeststeuer, weil die Zusatzeinnahmen in die Berechnung des interkantonalen Finanzausgleichs mit einfliessen.

Grossen wirbt für ein JA, weil die zusätzlichen Steuergelder andernfalls ins Ausland abfliessen. Imboden wirbt für ein NEIN, damit das Parlament bezüglich des Verteilschlüssels nochmals über die Bücher geht.

Das letzte Wort zur aktuellen Umsetzungsvorlage der OECD-Mindeststeuer hat das Stimmvolk am 18. Juni.





Covid-19-Gesetz: Gesundheitsschutz vs Grundrechte

Zum dritten Mal kommt am 18. Juni das Covid-19-Gesetz vors Stimmvolk. Das Gesetz läuft Ende Jahr aus. Bund und Parlament wollen es um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2024 verlängern. Unterstützt wird dies von allen Parteien, ausser der SVP.

Zur Abstimmung kommt es, weil ein Komitee rund um die Organisation MASS-VOLL! das Referendum ergriffen hat.

Das Covid-19-Gesetz mitten im Winter, mitten in der Grippesaison auslaufen zu lassen und dann keine gesetzliche Grundlage mehr zu haben für allfällige Massnahmen und allenfalls wieder per Notrecht regieren zu müssen, wolle man unter allen Umständen vermeiden, betonte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien.

Das Referendumskomitee rund um die Organisation MASS-VOLL! seinerseits kritisiert das Gesetz als unverhältnismässigen Eingriff in die Grundrechte. Gemäss Aline Burri vom Berner Komitee ist das Gesetz die Grundlage für das Covid-Zertifikat, welches in der Vergangenheit zur Spaltung der Gesellschaft und zur Ausgrenzung von Nicht-Geimpften geführt hat. Inzwischen sei die Pandemie offiziell vorbei, weshalb eine Verlängerung des Covid19-Gesetzes als Grundlage des Zertifikats unzulässig sei.

Gesundheitsminister Alain Berset seinerseits bezweifelt, dass Zertifikate in der Schweiz erneut zum Einsatz kommen sollten. Allerdings seien für Reisen in gewisse Länder nach wie vor Zertifikate notwendig.

Das wichtigste Argument für ein JA hat laut Bundesrat jedoch medizinische Gründe. Der Bund fördere derzeit die Entwicklung von zwei Medikamenten. Eines fokussiere auf Post-Covid-Symptome, das andere solle zur Behandlung von Patient*innen mit dem Risiko eines Lungenversagens zum Einsatz kommen. Ein Nein am 18. Juni könnte gemäss Berset die definitive Zulassung eines dieser Medikamente gefährden.

Aline Burri vom Referendumskomitee ihrerseits argumentiert, wenn die Medikamente wirklich so wichtig und nützlich seien, sei es bestimmt auch anderweitig möglich, deren definitive Zulassung zu ermöglichen. Zudem sei umstritten, ob die als Post-Covid klassifizierten Symptome tatsächlich von Covid-19 herrührten.

Das letzte Wort zum Covid-19-Gesetz hat das Schweizer Stimmvolk am 18. Juni.