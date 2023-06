Die Animationsfilm-Pionierin Lotte Reiniger

Walt Disney gilt weitherum als Pionier des Zeichentrickfilms, 1937 landete er mit «Schneewittchen» seinen ersten Kinoerfolg. Doch der erste abendfüllende Animationsfilm, der heute noch erhalten ist, kam bereits zehn Jahre früher heraus.

Lotte Reiniger hiess die Künstlerin – sie arbeitete ganze drei Jahre lang am Animationsfilms «Die Abenteuer des Prinzen Achmed». In mühevoller Kleinarbeit schnitt sie dafür Silhouetten aus schwarzem Fotokarton. Die Gelenke versah sie mit kleinen Drahtscharnieren, so dass sich die Figuren möglichst natürlich vor dem Hintergrund bewegen. Die Szene legte sie dann auf einem sogenannten Tricktisch aus und fotografierte Frame für Frame, 24 Bilder für eine Sekunde. In 100‘000 zusammengesetzten Einzelaufnahmen erzählt der erste abendfüllende Animationsfilm so eine Geschichte aus 1001 Nacht.

Obwohl ihr Schaffen bahnbrechend war, geriet Lotte Reiniger weitgehend in Vergessenheit. Der Micky-Maus-Vater wurde hingegen weltberühmt und patentierte 1940 den Tricktisch und Lotte Reinigers selbst gebaute Kamera auf seinen Namen.

Am morgigen 2. Juni wäre die Berliner Filmkünstlerin 124 Jahre alt geworden. In unserer Rubrik Zeitsprung blicken wir zurück, auf das bewegte Leben von Lotte Reiniger, die ihrer Zeit weit voraus war…