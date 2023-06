Nationales Monitoring zur Pflegeinitiative kommt

Es geht was, bei der Umsetzung der Pflegeinitiative. Bereits wurde entschieden, dass die Missstände in zwei Etappen angegangen werden sollen. In einem ersten Schritt führen Bund und Kantone eine Ausbildungsoffensive durch. In einem zweiten Schritt wird es darum gehen, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern.

Bis anhin fehlten jedoch Instrumente, die zeigen, ob getroffene Massnahmen tatsächlich ihre Wirkung entfalten. Nun gleisten Bund und Kantone ein zentrales Monitoring auf, wie Tobias Bär, Mediensprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, im Interview erklärt.