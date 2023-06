Korrupte Gelder aus der Ukraine – gehen sie zurück?

Eingefrorene Gelder. Immer wieder sperrt der Bund Konten ausländischer Personen, weil er das Geld als illegal angeeignet erachtet. Diese Gelder nennt man Potentatengelder. So z.Bsp. jene 130 Millionen, die der ehemalige ukrainische Präsident Janukovitsch in die Schweiz schleusen liess. Seit 2014 sind Konten gesperrt und ein juristisches Tauziehen nimmt seinen Lauf. Wenn bis 2024 keine juristische Grundlage geschaffen wird, die es möglich macht diese Gelder an die ukrainische Bevölkerung zurückzugeben, verfällt die Sperrung der Konten. Ein Lauf gegen die Zeit. Was ist der St

and, wer hat die Nase vorne? Und was hat das mit dem neuen Potentatengeldergesetzt zu tun? Unser Gast im Studio ist Robert Bachmann von Public Eye, das Gespräch führt Rafa Marti.