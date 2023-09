Sendung vom 01. September 2023

Wer in den letzten zehn Jahren im Kanton Bern Sozialhilfe bezogen hat, kann nicht eingebürgert werden. Dies soll sich nun ändern. Zudem: In der Grossen Halle wird das Stück Dancing Water Drops gezeigt, welches Zirkusartistik mit Live-Musik und Tanz verbindet. Schliesslich gibts in unserem Radioblog eine Abrechnung mit den Online-Kommentarspalten.