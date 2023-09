Digitale Barrieren für Blinde und Sehbehinderte

Bei Barrieren für Menschen mit einer Behinderung denken die meisten wohl an zu hohe Türschwellen, an zu enge Zugtüren oder an fehlende akustische Signale bei Ampeln. Barrieren gibt es aber auch im digitalen Raum, vor allem für Blinde und Menschen mit einer Sehbehinderung: Am Billetautomaten, an der Kaffeemaschine, beim Surfen im Internet: Hier überall entstehen digitale Hürden. Der Blinden- und Sehbehindertenverband schlägt deswegen Alarm. Gestern startete er eine Kampagne zur digitalen Barrierefreiheit.