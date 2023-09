Sendung vom 11. September 2023

Heute dreht sich bei uns alles um den 50. Jahrestag des Militärputsches in Chile. «Die Geschichte gehört uns, und es sind die Völker, die sie schreiben»: Mit diesen letzten Worten wandte der chilenische Präsident Salvador Allende übers Radio an seine Bevölkerung, kurz darauf begann die blutige Militärdiktatur Augusto Pinochets. Die Militärdiktatur kostete aber nicht nur Tausenden das Leben, sondern zerschlug auch praktisch alle zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ein Schock, von dem sich die Gewerkschaften in Chile bis heute nicht erholen.