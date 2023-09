Riesen Potenzial Algen

Schlabrig, Grün und vollgepackt mit Potenzial: Algen haben scheinbar unendlich viele Einsatzgebiete. In der Medizin, in der Landwirtschaft, als CO2-Binder, in Lebensmitteln und Kosmetik. Auch die Forschung interessiert sich brennend für das Gewächs. In der heutigen Sendung „Subkutan“ hören wir von drei dieser Aspekte: Wir sprechen mit einer Forscherin über Mikroalgen im Kraftfutter für Kühe und Schweine. Die Alge als Umweltretter? Nicht ganz, aber: Ein Forscher der ZHAW erläutert uns, weshalb die Algen vielleicht sogar als die grüne Lunge der Erde betrachtet werden könnten. Im Wallis besuchen wir einen Algenbauer: Dieser produziert das Superfood Spirulina. Wie das produziert wird, und wo Algen sonst noch so drinstecken: All das heute in der Sendung.



Algen als Proteinshake für Kühe?

Algen finden wir nicht nur um Sushi-Reis gerollt, sondern vielleicht bald auch auf dem Speiseplan von Kühen. Im Forschungsprojekt „Algafeed“ untersucht Wissenschaftlerin Alexandra Baumeyer Brahier und ihr Team, ob man Mikroalgen als proteinreiche Ergänzungsnahrung für Nutztiere verwenden könnte. Sie erklärt im Beitrag, wie das gehen soll und warum Algen so viel nachhaltiger wären als die bisherige Proteinquelle Soja. Subkutan-Redakteurin Alix Regenass hat die Wissenschaftlerin in Liebefeld bei Agroscope besucht und nachgefragt.

Mithilfe von Algen den Klimawandel stoppen?

Gibt man die Stichworte „Algen“ und „Klima“ bei Google ein, erscheinen vielversprechende Artikel. Etwa „Wie Algen das Klima retten können“ oder „Algenschleim gegen den Klimawandel“. Neben dem tropischen Regenwald bilden Algen die zweite „grüne Lunge“ der Erde. Können wir dieses Potenzial nutzen? Marlene Kulowatz hat sich auf den Weg nach Wädenswil an die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gemacht, um Forschende vor Ort zu befragen. Dr. Dominik Refardt, Leiter der Forschungsgruppe Aquakultursysteme, gibt Auskunft.

Algen auf dem Butterbrot? Zu Besuch auf einer Algenfarm

Spirulina: Ein Superfood mit hohem Eisengehalt, Vitamin B und reich an Proteinen. Besonders beliebt bei Menschen, die viel Sport treiben. Robin Dorsaz hat sich auf Spirulina spezialisiert. Nach Sport, Biologie und Agrarwissenschaftsstudium betreibt er nun eine der wenigen Algenfarmen in der Schweiz. Subkutan-Redakteur Daniel Bieri hat ihn vor Ort in Saxon im Wallis besucht und herausgefunden, wie genau diese Spirulina-Zucht funktioniert und wie dieses Nahrungsmittel zum Einsatz kommt.