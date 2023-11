Notschlafstellen – Ein Obdach für Menschen in Not

Wenn die Temperaturen sinken, steigen die Anfragen in den Notschlafstellen. In der Schweiz sind schätzungsweise 2200 Personen obdachlos. 8000 sind von Wohnungsverlust bedroht. Dies belegt eine breitabgestützte Studie zur Obdachlosigkeit aus dem Jahr 2022. Die Notschlafstellen bieten einen Schlafplatz in Notsituationen. Doch für längerfristiges Unterkommen sind sie nicht gedacht. Warum das so ist, wie die Unterschiede der Notschlafstellen in der Schweiz sind und weshalb sich Menschen für die Notschlafstelle entscheiden hörst du in dieser Sendung Subkutan.

Notschlafstellen in der Schweiz – Ein Überblick

Wie viele Notschlafstellen gibt es in der Schweiz und was unterscheidet sie voneinander? Wie ist die Situation in Bern? May Kulowatz verschafft sich einen Überblick. Jörg Dittmann, Dozent an der FHNW und Forscher zu Armutsthemen, steht ihr dabei Frage und Antwort.

Pluto – die Jugendnotschlafstelle in Bern

Minderjährig und obdachlos? Ja, das gibt’s. Jeden Abend klopfen junge Menschen an die Tür von Pluto, der einzigen Notschlafstelle in Bern, die Minderjährige aufnimmt. Alix Regenass hat die Sozialarbeiterin Christina Blau im Pluto getroffen um herauszufinden, welche Wirkung Pluto hat. Infos zum Tag der offenen Tür gibt hier.

In der Notschlafstelle übernachten – Eine Nutzern erzählt

Obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet hat, reicht Regulas Rente nicht für eine Wohnung. Statt staatlicher Unterstützung entscheidet sie sich für die Notschlafstelle – und für die Unabhängigkeit, auch wenn sie unbequem ist. Regula erzählt im Beitrag von Ursi Grimm aus ihrem Leben und warum die Notschlafstelle so wichtig für sie ist.

Bist du von Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit betroffen?

Hilfsangebote in Bern: Die Dargebotenene Hand Bern (https://bern.143.ch) Gassenarbeit Pinto Passantenhilfe Bern Notunterkünfte und Wohnangebote