Dienstag Abend 05 Dez.2023 *20* Uh bringt AbbaZappa großartige Samplers und Cover`s von Lou Reed Überhit „Walk on the Wilde Side“ und dazu hörst du noch spannende Anekdoten, wie der Song, mit den berühmten Bass Riff im Studio entstanden ist.

255 Sendung 05 Dezember 2023 *20Uhr*

Gespielte Lieder Lou Reed *Walk on the Wilde Side* Samplers und Cover`s

01 Lou Reed – Walk On The Wild Side 1972

02 Lasse Mårtenson – Miltä meno maistuu 1973

0503 Jamie J. Morgan – Walk on the Wild Side 1990

04 Züri West – Lue Zersch Wohär Dass Dr Wind Wääit 1990

05 Alice Phoebe Lou – Walk on the wild side 2015

06 A Tribe Called Quest – Can I Kick It 1990

07 Jorun Bombay (Feat. Bonshah) – A Word Is Worth 1000 Pictures 1993

08 Takako Minekawa – Fantastic Voyage 1999

09 The Dynamics – Walk On the Wild Side 2011

10 The Strokes – Walk on the Wild Side 2006

11 Lou Reed – Walk on the Wild Side (Live in New York – Transformer tour 1972)

12 Claptone – Carlo Rossi & The Organic Jam – Walk On The Wild Side 2015

13 Coco M – Walk On The Wild Side 1987