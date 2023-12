Dienstag Abend 19 Dez.2023 *20* Uhr bringt Abbazappa, ein Klassik Rock Konzert Highlight, aus dem großartigen 2023 Live Album *Sinfonia* von der Britische Post Punk Band, New Model Army und Sinfonia Leipzig Orchester. Merci fürs mithören online auf rabe.ch oder DAB+

01 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Devil’s Bargain 2023

02 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Devil 2023

03 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Innocence 2023

04New Model Army & Sinfonia Leipzig – Winter 2023

05 New Model Army & Sinfonia Leipzig – 1984 2023

06 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Orange Tree Roads 2023

07 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Passing Through 2023

08 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Guessing 2023

09 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Lullaby 2023

10 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Did You Make It Safe 2023

11 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Ballad 2023

12 New Model Army & Sinfonia Leipzig – Green and Grey 2023