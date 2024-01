Dienstag Abend 30.Jan.2024 *20* Uhr Soundcheck by Abbazappa, mit grossartigen Songs von Magnum, Green Day und New Model Army, Brand neuen 2024 Album-Releases

258 Sendung 30.Januar 2024 *20Uhr*

Gespielte Rock Lieder von Brand neuen 2024 Album-Releases



01 New Model Army – Coming or Going 2024

02 New Model Army – First Summer After 2024

03 Magnum – Baby Rock Me 1978

04 Magnum – Kingdom Of Madness 1978

05 Magnum – Blue Tango 2024

06 Magnum – After the Silence 2024

07 Magnum – The Seventh Darkness 2024

08 Magnum – I Wanna Live 2024

09 Magnum – Run Into the Shadows 2024

10 Green Day – Saviors 2024

11 Green Day – The American Dream Is Killing Me 2024

12 Green Day – 19812024

13 Motörhead – Cat Scratch Fever 2024

14 Cameron Skye – Long Road 2023