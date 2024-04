Jimmy Page zum 80igsten Geburtstag

Der legendäre Britische Led Zeppelin Gitarrist Jimmy Page, feierte am 9. Januar seinen 80igsten Geburtstag, und Abbazappa bringt Dienstag Abend 09 April 2024 *20* Uhr eine kleine, feine Würdigung seines musikalischen Lebenswerks. Merci fürs mithören online auf rabe.ch oder dab+

263 Sendung 09. April 2024 *20Uhr*

Gespielte Lieder zum 80igsten Geburtstag Jimmy Page

01 Led Zeppelin – Good Times Bad Times 1969

02 Donovan feat. Jimmy Page – The Hurdy Gurdy Man 1968

03 The Jeff Beck Group feat. Jimmy Page – Becks Bolero 1967

04 The Yardbirds – Stroll On 1966

05 The Yardbird – White Summer 1967

06 The Yardbirds – Tinker, Tailor, Soldier, Sailor 1967

07 Led Zeppelin – C’mon Everybody 1970

08 Led Zeppelin – Something Else 1970

09 Led Zeppelin – The Rain Song 1973

10 Page & Plant – Since I’ve Been Loving You 1994

11 Puff Daddy feat Jimmy Page – Come With Me 1998

12 Roy Harper feat. Jimmy Page – Hope 1985

13 Jimmy Page – City Sirens 1982

14 Coverdale – Page – Feeling Hot 1993

15 Jimmy Page – Wanna Make Love 1988

16 Jimmy Page – Blues Anthem 1988