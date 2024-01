top Heavy Metal songs 2023

16.Jan.2024 *20* Uhr bringt Abbazappa, grossartige 2023 Heavy Metal Songs, von ganz grossen Rock Bands. Vixen, THUNDERMOTHER, Judas Priest, Bruce Dickison, Mick Mars u.a lassen grüssen

Merci fürs mithören,online auf rabe.ch oder DAB+

257 Sendung 16. Januar 2024 *20Uhr*

Gespielte Lieder

01 Vixen – Red 2023

02 Thundermother – I Left My License in the Future 2023

03 Whitesnake/David Coverdale – Lay Down, Stay Down 2023

04 The Dead Daisies – Resurrected 2023

05 Judas Priest – Panic Attack 2023

06 Bruce Dickinson – Afterglow of Ragnarok 2023

07 Mick Mars – Right Side of Wrong 2023

08 SKID ROW – World on Fire 2023

09 Sebastian Bach – What Do I Got To Lose 2023

10 Shadow Bullets – Fade to White 2023

11 Shadow Bullets – Queen of Hearts 2023

12 AXXIS – Better World Livin In The Dark 1993

13 Bruce Dickinson – All The Young Dudes 1980