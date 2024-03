Zamrock* der 70er

Welcome Dienstagabend 12. März *20* Uhr by Abbazappa – RaBe grossartigen spezial Musik Thema. *Zam Rock* aus Sambia der 70er Jahre, mit Afrikanische Garage, Funky, Rhythmen und psychedelischen Fuzz Gitarren Groove.

Merci fürs mithören, online auf rabe.ch oder DAB+

261 Sendung 12 März 2024 *20Uhr*

Gespielte Lieder Zam Rock der 70er

01 The OBGMs – All My Friends 2020

02 Death- Keep On Knocking 1975

03 The Peace – Black Power 1975

04 Witch – Lazy Bones 1975

05 Chrissy Zebby Tembo – Trouble Maker 1976

06 Ngozi Family – Hi Babe 1976

07 W.I.T.C.H – Waile Live 2022

08 W.I.T.C.H – Living In The Past Live 2022

09 W.I.T.C.H – Chifundo Live 2022

10 W.I.T.C.H – Evil Woman Live 2022

11 Rikki Ililonga – Dark Sunrise 1975

12 Amanaz – Africa 1975