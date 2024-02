Rock in Deutschland. Dienstag Abend 13. Febr.2024 *20* Uhr bringt Abbazappa, grossartige Songs von 1972 bis 1980 aus der 1980 doppel LP, Compilation, Rock in Deutschland (10 Jahre deutsche Rockmusik)

Merci fürs mithören, online auf rabe.ch oder DAB+



259 Sendung 13 Februar 2024 *20Uhr*

Gespielte Lieder 1970 bis 1980

01 ATLANTIS – Get it Up 1972

02 Udo Lindenberg – Höllenfahrt 1978

03 Ton Steine Scherben – Wir müssen hier raus 1972

04 Achim Reichel – Es ist keiner hier (ausser dir und mir) 1980

05 Novalis – Alle wollen leben 1979

06 AMON DUUL II – A Morning Excuse 1974

07 Randy Pie – Highway Driver 1974

08 Kraan – Andy Nogger 1974

09 Scorpions – He’s A Woman – She’s A Man 1977

10 Dirk Steffens – Just A Game 1976

11 Dirk Steffens – Save My Soul 1976

12 Streetmark – Lovers 1979

13 Amon Düül II – Wie Der Wind Am Ende Einer Strasse 1972