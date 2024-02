Frauen Power. Dienstag Abend 27. Febr. *20* Uhr by Abbazappa, mit Musik von grossartigen Metal Gitarristinnen, und Heavy Rock Göttinnen, The Cramps, Jennifer Batten, Marnie Stern, Orianthi, The Gems, und die spannende Geschichte vom all-girl metal trio Voice Of Baceprot aus Indonesien

Merci fürs mithören online auf rabe.ch oder DAB+