Shoppingtour oder strategischer Kauf?

Die Stadt plant, am Wildhainweg mehrere Liegenschaften zu kaufen. Damit will sie dereinst an guter Lage günstigen Wohnraum schaffen. Hintergrund für den Kauf ist ein Deal mit dem Schweizerischen Nationalfonds. Ein super Geschäft, befand die Mehrheit im Stadtrat. Viel zu teuer meinen hingegen Bürgerliche und GLP. Am 3. März entscheidet die Berner Stimmbevölkerung.