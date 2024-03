Wie steht es um die Geschlechterdiversität in der Schweizer Musikbranche? Frauen, inter, non-binäre, trans und agender Personen sind in der Schweizer Musikbranche signifikant unterrepräsentiert.

Helvetiarockt, ein Verein, der sich landesweit für eine erhöhte Geschlechterdiversität in der Musikszene einsetzt, feiert diese Tage sein 15-jähriges Bestehen.

Was hat Helvetiarockt bisher erreicht? Und was sind ihre Anliegen heute und in der Zukunft?