1938 wurde Orson Welles Hörspiel War of the Worlds vom amerikanischen Radiosender CBS ausgestrahlt und sorgte mit der Berichterstattung über einen vermeintlichen Angriff von Ausserirdischen ziemlich für Furore. Weil das Hörspiel täuschend echt wie eine Reportage klang, riefen im Verlaufe der Ausstrahlung viele beunruhigte Hörer bei CBS an, um sich zu erkundigen, ob denn nun wirklich die Marsianer angreifen würden.

Marsianer werden diese Woche auch beim NIFFF, dem Fantastischen Filmfestival in Neuchâtel, eine wichtige Rolle spielen. Die Westschweizer Rockgruppe The Rambling Wheels führt zur Eröffnung des Festivals am 30. Juni ihre Space Oper «Interstellar Riot» auf. Und die fusst – wie könnte es anders sein – auf Orson Welles‘ Hörspiel. Ein Beitrag von Gisela Feuz

Orson Welles über die Auswirkungen von «War of the Worlds»

Die originale, fiktionale Reportage aus dem Jahr 1938, die für viele beunruhtigte Telefonanrufe sorgte.