Bei der 20. Ausgabe des Performance-Festival Bone steht der menschliche Körper im Zentrum. Und: In unserer Sparserie beleuchten wir, warum insbesondere auch Frauen vom Sparpaket betroffen wären. Den Podcast gibts hier ab Mittag.

Betroffen vom Sparpaket: Frauen

Massive Proteste sind ihm voraus gegangen, nun berät ab morgen das Bernische Kantonsparlament das sogenannte Sparpaket. Der Grosse Rat muss sich entscheiden, ob er tatsächlich Einsparungen in Höhe von 185 Millionen Franken durchsetzen soll, Einsparungen, welche v.a. auf Kosten des Bildungs-, und Sozialwesen gehen und aber auch die Gesundheitsversorgung betreffen.

In unserer Serie zu den Konsequenzen der kantonalen Sparmassnahmen stehen heute Frauen in Zentrum – denn sie wären ganz besonders betroffen vom Paket aus der Feder des SVP-Regierungsrates Pierre-Alain Schnegg. Das Bernische Sparpaket wird ab morgen im Grossen Rat verhandelt, die Sitzungen des Kantonsparlamentes sind öffentlich und finden im Rathaus statt.

Das Performance-Festival Bone

Die Kunst der Performance oder die Performance-Kunst – die Kunstform irgendwo zwischen Theater und Bildender Kunst – steht einmal pro Jahr im Zentrum des Berner Performance Festivals Bone. Zum 20. Mal findet dieses Festival vom Mittwoch, dem 29. November, bis am Samstag, dem 2. Dezember 2017, in und ums Schlachthaus Theater statt. In der Jubiläumsausgabe des Bone Festivals steht der menschliche Körper im Zentrum.

Michael Spahr hat die beiden Festivalleiterinnen Marina Porobic (Geschäftsleitung) und Sibylle Omlin (künstlerische Leitung) in ihrem Büro im Kulturzentrum Progr besucht und mit ihnen über die Kunst der Performance gesprochen. Weitere Infos und Videos von Performances gibt’s hier.