Und wenn man denkt, analog geht nichts mehr, kommt Sounds of Subterrania daher. Das kleine Label aus Hamburg ist in der Musikszene bekannt für seine aufwändigen Special-Editionen, und hat sich nun für vier seiner Künstler*innen etwas ganz besonderes einfallen lassen: Vinyl Videos, also Videos, die mit einem Plattenspieler abgespielt werden können.

15 Jahre lang hat Sounds of Subterrania zusammen mit der Österreichischen Firma Supersense an dieser analogen Technologie geforscht, nun erscheinen die ersten Vinyl Videos von Motörhead, The Courettes, Frankie Stubbs und dem Berner Blues-Trash-König Reverend Beat-Man. Wie Vinyl Videos genau funktionieren und warum ausgerechnet Beat-Man die Ehre zuteil wurde, zu den ersten zu gehören, kann keiner besser erzählen als der Kopf von Sounds of Subterrania, Gregor Samsa.

Am 27. März tauft Reverend Beat-Man fünf neue Videos im Dachstock der Reitschule, eines davon wird das Vinyl Video zu «If I knew» sein.