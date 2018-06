Eine Forschungsprojekt gibt MigrantInnen in der Landwirtschaft ein Gesicht. Ausserdem: ein offener Brief an den amtierende UN-Hochkommissar für Menschenrechte Zeid Al Hussein. Dies und mehr gibts im heutigen Info-Podcast zu hören.

MigratInnen in der Landwirtschaft

Was wissen wir über Menschen, die unser Obst und Gemüse anbauen und ernten? Diese Frage steht im Zentrum eines interdisziplinären Forschungsprojektes, welches in Italien, Belgien & der Schweiz die Arbeits- & Lebensverhältnisse von MigrantInnen in der Landwirtschaft untersucht.

In der Schweiz haben die Forschenden über zwei Jahre lang ArbeiterInnen auf Landwirtschaftsbetrieben begleiten, haben in Archiv nach Spuren von Saisonniers gestöbert und aktuelle Zahlen der Behörden ausgewertet.

Die Ergebnisse sollen morgen Samstag präsentiert und diskutiert werden in der Bollwerkstatt in Bern von 13.15 bis 17.00 Uhr. Es gibt mehrere Inputs, welche das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten, danach soll das Thema breit diskutiert werden, auch mit Anwesenden aus der Landwirtschaft. Hier geht’s zum Flyer.

Lieber Zeid Al Hussein, ….

Unsere akustische Hörkolumne ist heute einem Mann gewidmet, der die Mächstigsten der Welt das Fürchten gelehrt hat. Der amtierende UN-Hochkommissar für Menschenrechte Zeid Al Hussein. Im September nimmt er nun seinen Hut, um seine Überzeugungen nicht zu verraten. Unsere Info-Redaktorin Wilma Rall hat ihm einen Brief geschrieben.