Playlist vom 12.09.18, Der Morgen

Letta Mbulu – What’s Wrong With Groovin‘

James K Nine – Live It Up

Lowell Fulson – Tramp

Baby Huey – Listen To Me

Birth Control – Buy!

Elephant Château – Strange Days

Mulatu Astatke & The Heliocentrics – Cha Cha

Star Sign – Libra

A & M – Someone’s On The Line (Galactica-Mix II)

Benedek – Earlyman Dance

Kourosh Yaghmaei – Niyayesh

Panbers – Haai

Khun Narin – Lam Phu Thai # 1

Tartit – Ichichila

Benjamin S – Digebukin