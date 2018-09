Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 19.08.18, Der Morgen

Cymande – Dove

Fugees – The Score (Instrumental)

Da Poet – Plak (feat. Grup Ses)

Wax Tailor – Que Sera

Poldoore – But I Do

Vitamin D – 9000 Look-A-Likes

Farazi – Rumeli VS Balkanlar (Kosovali Erdi)

Khaderbai – Rugbrød

DOT – SYMPTOMS

Glen Porter – Um

Karl Mzik – Wie Phönix Aus Der Asche …

Incredible Bongo Band – Bongo Rock

The Jimmy Castor Bunch – It’s Just Begun

Mystic Braves – Bright Blue Day Haze

Duck Duck Grey Duck – Walkin‘

La Luz – Morning High

Allah Las – Tell Me (What’s On Your Mind)

Thee Oh Sees – The Dream

King Gizzard & The Lizard Wizard – Rattlesnake

Frank Zappa – Eat That Question

Ofo & The Black Company – Allah Wakbarr

Goat – Let It Burn

Holy Motors – Honeymooning

A Beacon School – It’s Late

Al Doum And The Faryds – Light Up

Gyedu-Blay Ambolley – Akoko Ba

Evinha – Esperar Pra Ver

Elektro Hafız – Deutsche Freunde (Hey Douglas Dubmix)

Oppenheimer Analysis – The Devil’s Dancers

Lebanon Hanover – Alien

gruppe 80 – t.m.d.f.i.d.p.

Pisse – Drehtür

Kurup – Joeira

Erlend Øye – Sheltered Life (Acoustic)

Kokorokoko – Abusey Junction

Jr. Thomas & The Volcanos – What A Shame

Alton Ellis – It’s A Shame

Lee Moses – Bad Girl

Darondo – Didn’t I

Charles Bradley – Where Do We Go From Here

Syl Johnson – Is It Because I’m Black