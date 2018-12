Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 05.12.18, Der Morgen

Marcos Valle – Nao Tem Nada Nao

Andréa Daltro – Kiuá

Tenderlonious – The Shakedown (feat. The 22archestra)

Kelenkye Band – Jungle Music

Umoja I-nity – Get Away

Rasputin’s Stash – Get Down

Dirty Channels vs Danny Russell – Watchin Out

George Baker- Little Green Bag

Cassiano – Onda

Klaus Johann Grobe – Ja!

Stefanie Stauffacher – Magentarot

Perel – Die Dimension

R. Missing – Deeper Holes

Exploded View – Summer Came Early

Messer – Der Staub zwischen den Planeten

Candelilla – Trocken und Staubig

Sun Ra – Friendly Galaxy

Mr. Chop – T.R.O.Y.

Calibro 35 – Travelers

Sandals – Nothing

Al-Tone – Groovin‘