Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 12.12.18, Der Morgen

Etta James – The Sky Is Crying

Derrick Harriott – Eighteen With A Bullet

Lee Moses – California Dreaming

Marvin Gaye – Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)

Labi Siffre – Doctor Doctor

The Expressions – These Moments

Baby Huey – Hard Times

Earl Sweatshirt – The Mint (feat. Navy Blue)

Tyler, The Creator – Enjoy Right Now, Today

Blood Orange – Charcoal Baby

York Wilborn’s Psychedelic Six – Funky Foot Ball

Les McCann – The Harlem Buck Dance Strut

Arts & Craft – I’ve Been Searching

Jimmy „Bo“ Horne – Spank

Dirty Dozen Brass Band – Old School

St. Paul and The Broken Bones – Like a Mighty River

The Bamboos – I Got Burned (feat. Tim Rogers)

Jamie Jupitor – Computer Power

Geisterfahrer – Öl

Lena Platonos – Blue

Teebs – Bound Ball

—Live In The Mix—

—Dj Stereoid, Secret Golden Strong Legs Man, Azul Loose Ties und Funk Bastard—