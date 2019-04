The Hottest morning Show In Town

Playlist vom 03.04.19, Der Morgen

Islandman – Agit (Live at Sonar 2018)

Farai – Space Is A Place

Ifriqiyya Electrique – He Eh Lalla

Klaus Johann Grobe – Rote Sonne

Maryn E Coote & Uku Kuut – Don’t Say Goodbye

All XS – Fast

Vox Low – Something Is Wrong

Mahy – Antilles Méchant Bateau

Altın Gün – Süpürgesi Yoncadan

Hey Douglas – Ölem Ben

Lorenzo Senni – Elegant And Never Tiring

Caterina Barbieri – SOTRS

Bibi Tanga & The Selenites – Be Africa (K&F Edit)

Cannibale – Not Easy To Cook

Blaksonicsound ‎– Original Trip

Sade – Sweetest Taboo

You Man & Jerge – Everybody

Sarah McCoy – Boogieman

Koop – Koop Island Blues

Floorbrothers – Alaskan Wild

Velvet Two Stripes – Hey Boy

Camera – Tjamahal

Park Hye Jin – If U Want It

PEDRO – Arcadas

Dj Marfox – Eu Sei Quem Sou

IKAN HYU – Supernova

Minami Deutsch – Tunnel

Föllakzoid – Feuerzeug

Kikagaku Moyo – Kogarashi

Wooden Shjips – Staring At The Sun

Jackson Sisters – I Believe in Miracles

Eddie Kendricks – Happy

Georgette – Kirie

Neno Exporta Som – Deixa A Tristeza

Willie Lindo – Midnight