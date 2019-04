Wo bleibt der Berner Klimanotstand?

Klimastreikende vs. Grossratspolitiker: Im Subkutan Talk treffen Lena und Sven der Organisation Klimastreik Bern treffen auf David Stampfli, SP Grossrat. Um die 65’000 Menschen hat die Klimastreik-Bewegung in der ganzen Schweiz bereits auf die Strassen gebracht. In Basel Stadt und dem Kanton Waadt wurde der Klimanotstand ausgerufen. Und was passiert im Kanton Bern? Was fordern die Klimaaktivisten vom Grossen Rat? Was tut dieser bereits, und wo hat er taube Ohren? Und brauchts ihn f¨r wirklihce Resultate dann doch, den Systemwandel? Das Gespräch führt unser Redaktor Sven Niederhäuser.