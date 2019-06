Abbazappa`s Playlist Schmittner OpenAir 2019

Playlist 140 Sendung Schmittner OpenAir 2019

01 Schmittner Openair Sound – Schmittner Openair Sound(2017)

02 Gustav Academy – DE VAUGST – Ecume(2018)

03 Blind Butcher – Hexentanzen(2017)

04 Couloir Gang – Mutazione Zombi2019)

05 Puts Marie – Kiss Them Goodnight2019)

06 YES I MAN – What I`ve Done2018)

07 Lords Of The Underground ft. Redman ‎ – What I’m After(2017)

08 Harvey Rushmore & the Octopus – Highway To The Moon2016)

09 PANDOUR – AFRICOINS2016)

10 Clawfinger – Save Our Souls2017)

11Lélents – Fresh2019)

12 Altin Gün – Goca Dünya2017)

13 RADIO MOSCOW – New Beginning(2017)