Indeed The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 26.06.19

Onyenze – Kpakpankolo

Rolando Bruno – Mi Cholita

Kit Sebastian – Tyranny 20

Alex Puddu – La Carne E Il Peccato

The Doors – Riders on the Storm

Dolphin Flight – Mydriase

Marcos Roberto – O Prisioneiro

Tom Zé – Jimmy, Renda-Se

Zé Geraldo – Eu Tenho o Maior Amor do Mundo

Brigitte Fontaine, Areski Belkacem – C’est Normal

Francis Bebey – La Condition Masculine

Mavis John – Use My Body

Joanne Wilson – Got To Have You

Caribou – Leave House (Motor City Drum Ensemble Remix)

Denis Mpunga & Paul K. – KWE!! (Prins Emanuel Remix)

Clément Djimogne – Money Make Man Mad (Sofrito Disco Dub)

Klaus Johann Grobe – Discogedanken

Caterina Barbieri – Pinnacles of You

Perel – Das Auge (feat. Frangie)

Elephant Château – Wir Fangen Mit Arbeit An

Antonio – Closer

Les Reines Prochaines – Wählen Sie Das Schlanke Kleid

Marsoul Alhoub – Nuits de Printemps avec Abdou El Omari

Osman Ismen – Ara Muzigi (Baris K Edit)

Marcos Valle – Estrelar

Leikeli47 – Money

The Bacao Rhythm & Steel Band – PIMP

The Souljazz Orchestra – Sorrow Fly Away

Mabiisi – Pagba (Rosario & DJ Nax Afro-Soul Remix)

Chaos In The CBD – Midnight In Peckham

DZgot – Bout Konpa (Branko Edit)

Jorge Mello – A Natureza Reza

Lisa Warrington – I Like The Way You Do It

Abel Lima Des Iles Du Cap Vert – Nos Maos

Les Ya Toupas Du Zaire – Je Ne Bois Pas Beaucoup