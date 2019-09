Abbazappa`s dIALÄKT/dÜTSCH

146 Sendung 03.09.2019

Gespielte Lieder

01 Dodo Hug – I ma nümm(1994)

02 IKAN HYU – LFO(2019)

03 Annie Taylor – Not Yours(2019)

04 Slimboy – Hopeless & Addicted(2019)

05 Mama Jefferson – Axiom (Live2019)

06 Al-Berto & the Fried Bikinis – Feet In The Sand(2019)

07 King Pepe & His Calypso Combo – Love Is Strange(2013)

08 King Pepe & Füfdezi – Lambrusco(2019)

09 Patent Ochsner – Himu & Höll(2019)

10 M’GHADI – Roots(2019)

11 Jerry Spoon & Starfrosch (feat. Ki Mono) – The Trigger(2019)

12 Alli Neumann – Monster(2019)

13 Laura Korinth – Troubles(2019)

14 Dodo feat James Gruntz – One-Night-Stand(2011)

15 King Pepe – Morn fallt us(2018)