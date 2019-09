147 Sendung ROCK IN TRIO

147 Sendung 17.09.2019 ROCK IN TRIO 01 Rush - Roll the Bones.mp3 02 Free Ride - Horny and Lonely.mp3 03 Cream - Badge.mp3 04 Jimi Hendrix - Angel.mp3 05 Taste - What's Going On.mp3 06 The Micragirls - Electric Chair Twist.mp3 07 Gallhammer - Blind my eyes.mp3 ( Gallhammer identifizieren sie sich nicht mit einer bestimmten politischen Richtung) 08 New Model Army - 51st State.mp3 09 New Model Army - Passing Through.mp3 10 New Model Army - Where I Am.mp3 11 Duff McKagan - Chip Away.mp3 12 Volbeat - Leviathan.mp3 13 The Swamp Rats - I'm Going Home.mp3 14 Flying Lesbians - Frauen Kommt Her_ Frauen Erhebt Euch.mp3