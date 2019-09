Recyling-Pionier aus Liberia zu Gast in Bern

Weil Liberia über keine organisierte Abfallentsorgung verfügt, liegt im Land im Westen von Afrika viel Müll herum. Vor allem Plastik ist es, welches die Strassenränder, Flüsse und Felder verschmutzt. Um diesem Problem Einhalt zu gebieten, gründete Recycling-Pionier James Mulbah das Unternehmen GreenCities.

GreenCities arbeitet eng mit lokalen Communities zusammen, welche den Abfall einsammeln und dafür Geld erhalten. In den Anlagen des sozialen Unternehmens wird das Plastik dann gereinigt, zerkleinert und zu Pellets geformt. Diese verkauft GreenCities einerseits weiter, andererseits stellt das Unternehmen aber selbst auch Geodreiecke und Lineale her für Schulen in benachteiligten Stadtgebieten. Auch abgegebene Computer setzen die Angestellten des Unternehmens wieder in Stand und überreichen sie den Schüler*innen.

James Mulbah wird bei seiner Arbeit unter anderem von der Berner Stiftung Cooperaxion unterstützt.

Hier ist das ganze Interview mit ihm auf Englisch:

Auch die Deutsche Welle hat über GreenCities berichtet: Ein Video aus dem Jahre 2016.