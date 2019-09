The hottest Morning Show In Town

Playlist vom 18.09.19

String Swing – Comment Te Dire Adieu?

Joy Crookes – No Hands

Sango – Benções (Sango Blem Mix)

Drake – Blem

Richenel – Autumn

Anna Domino – Trust In Love

Lynda Dawn – Fonk Street

Tecumsay Roberts – It Makes Me Dance and Sing

Sadat X – Escape From New York

FKA Twigs – Holy Terrain (feat. Future)

Jai Paul – He

Zenit – Waitin‘

Dur-Dur Band – Ohiyee

Praed – Pyramids In The Sky

Malachai – I Deserve To No

Nathy Peluso – Alabame

Dreamville – Sacrifices (feat. EARTHGANG, J. Cole, Smino & Saba)

Danny Brown – Dirty Laundry

Rapsody – Ibtihaj (feat. D’Angelo, GZA)

Duckwrth – Bernal Heights

Crack Cloud – The Next Fix

Tommy Lobo – Oh My Glob

Kim Gordon – Sketch Artist

Little Simz – Flowers (feat. Michael Kiwanuka)

Tinguely dä Chnächt – Backstage und WC

Songhoy Blues – Bamako

PSI-Project – We’re Fuckt In The Head

Tara Delong – You Do The Math

Schnipo Schranke – Gute Reise

Stereo Total – Liebe zu Dritt

Isolation Berlin – Serotonin

Yves Simon – Au Pays Des Merveilles De Juliet (Psychemagik Edit)

Cyril Cyril – Sous La Mer C’est Calme

Zayk – Kurt

Flammkuch – Göschenen Acid

Dj Khalab – Father and Grandpa (feat. Gabine Dabir)

Domenique Dumont – Sans Cesse, Mon Cheri

Zahnfleisch – Nicht Zu Schlafen

Jingo – Koichi Sakai (feat. Afla Sackey)