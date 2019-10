Auf den den Hund gekommen

Konzert Theater Bern ist auf den Hund gekommen. Um auf die Theater-Premieren in der neuen Saison aufmerksam zu machen, hat KTB Plakate in Auftrag gegeben, in welchen Vierbeiner die Hauptrolle spielen. Aus insgesamt 300 Bewerbern aus dem ganzen Kanton Bern wurden 14 Fellnase ausgewählt, welche nun für Stücke wie Der grosse Diktator, der letzte Schnee, FIFA oder Schuld und Sühne stimmig in Szene gesetzt werden. Das ist nicht immer ganz einfach, wie der Berliner Fotograf Jan Welchering feststellen muss. So verteidigt etwa Rauhaardackel Jago lauthals sein Revier, derweilen in der Matte der 90 Kilogramm schwere Bernhardiner Falco partout nicht einsehen will, warum er den Aarehang hinaufklettern soll.

Die Hunde-Premieren-Plakate von Konzert Theater Bern hängen ab sofort an den Plakatwänden dieser Stadt – Das Stück «Warten auf den Schnee», für welches Falco posiert, läuft ab November 2019, «Tod eines Handlungsreisenden» mit Rauhaardackel Jago auf dem Plakat ab Febraur 2020.