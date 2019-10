The hottest Morning Show In Town

Playlist vom 09.10.19

Yaw – Where Will You Be

America – Horse With No Name

Geri Baird – Backside Of The Desert

Lonnie Smith – It’s Changed

Only Child – Breakneck

Funky Fresh Few – 24/7

Wu-Tang Clan – Da Mystery Of Chessboxin‘

Poldoore – But I Do

Mulatu Astatke – Yegelle Tezeta

Nubiyan Twist – Addis to London

KOKOROKO – Adwa

Kurup & Jaçira – Noturno Girassol

La Yegros – Viene De Mi (DJ Captain Planet Remix)

Small World – Livin‘ Free (Soundtrack Mix)

Smoke City – Underwater Love

Pressure Drop – Writing On The Wall

Francis Guillon – By My Side

Aleksander Zatsepin – Tanec Shamana

Melodiya – Pochemu

Elias Rahbani – Dance Of Maria

Donald Byrd – You And The Music

The Jones – Hey Mina

Hélio Matheus – Mais Kriola

Youngblood Brass Band – Brooklyn

Organization – Smokey Feeling

Richard Earnshaw – In Time (feat. Erik Dillard & Roy Ayers)

Stardust – Music Sounds Better With You

Crystal Waters – Gypsy Woman (She’s Homeless)

Rafael Kasma – Helpmate’s

Elektrobopacek – Beyond New Frontiers

Dopplereffekt – Technic 1200

Via App – Baby K Interaction

Kassav‘ – Nouvel

Kompleks – Ko Prijatelj Njene Kuce

Nu Guinea – Parev‘ Ajere