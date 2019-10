The Hottest Morning Show In Town!

Playlist vom 30.10.19

Ane Brun – Big In Japan

Chris Turner – Liquid Love

ErimaJ – Conflict Of A Man

Dhafer Youssef – Wind & Shadows

Lady Wray – Its Been A Long Time

Ruby Velle & The Soulphonics – Looking for a Better Thing

Lee Fields – Honey Dove

The Spy From Cairo – Nafas

Dub Guerilla – Curse

Spacemonkeys – Come Again

Jamal Makin Beats – Jamal #115

Moonchild Sanelly, Dejot – Newtown Chips

Sun-El Musician – Insimbi (feat. Mthunzi)

Pat Lok – So Over It (feat. Hannah Yadi)

Peggy Gou – It Makes You Forget (Itgehane) (Jay Daniel Remix)

DKVPZ – Não Olha Pro Lado

Dj Khalab – Yaka Muziek

Eccodek – In Confidence

Penya – Heyyeh (Guedra Guedra Remix)

Guts – Já Não Há Mais Paz (feat. Catia Werneck)

Nu Guinea – Ddoje Facce

Ross From Friends – Wear Me Down

Ben Westbeech – Nothing Else

Atjazz – Before (feat. Clara Hill)

Bonobo – Linked

TOKiMONSTA – I Wish I Could (feat. Selah Sue)

Olsen – Femenine

The Black Madonna – He Is The Voice I Hear

Benita – Time for a Change

Myth – Play With Me

Beckie Bell – Music Madness (Tom Noble Remix)

Andy Crown ‎– Why Do I Love You (Red Greg Edit)

Blood Orange – Dark & Handsome (feat. Toro y Moi)

Oddisee – Beach Dr.

Leroy Burgess & Saving Coco – Work It Out