Der Ton macht den Film

Das Mikrophon auf die richtige Person richten und Aufnahme drücken. Damit ist es noch lange nicht getan. Der Tonmeister beim Film ist mehr als nur ein lebender Mikrophonständer. Der Ton muss auch bearbeitet und um Geräusche ergänzt werden. Die grosse Kunst des Tonmeisters ist es, nach vielen Stunden Arbeit eine Tonspur so klingen zu lassen als ob überhaupt keine Arbeit drin steckt. Heute hören wir mal etwas genauer hin: Manuela Meuli hat sich mit Tonmeister Christian Peruzzetto getroffen um Herauszufinden wie viel Arbeit tatsächlich ein einer solchen Tonspur steckt. «Paula» heisst der Kurzfilm bei welchem Christian Peruzzetto für den Ton verantwortlich war. Das «Queersicht Festival» in der Reitschule zeigt diesen am Freitag, 08.11.2019 um 20:30 Uhr und am Sonntag, 10.11.2019, um 15:30 Uhr (Kurzfilmblock2).